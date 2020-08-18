Папарацци сняли Риту Ору в тигровом бикини во время отдыха на роскошной яхте

Популярную британскую поп-исполнительницу Риту Ору сняли во время отдыха на роскошной яхте. Снимки папарацци публикует Daily Mail.

Известно, что певица отдыхает на вилле, стоимость которой составляет 17 тысяч фунтов стерлингов за ночь (полтора миллиона рублей), на греческом курортном острове Корфу.

На кадрах 29-летняя Ора снимает черное платье-комбинацию и загорает на палубе в бикини с тигровым принтом во время прогулки на яхте. На певице солнечные очки и несколько массивных золотистых украшений.

Фотографы также запечатлели Ору на надувной шлюпке в компании друзей.

Ранее в августе Рита Ора поделилась откровенными фотографиями из этого же отпуска и порадовала фанатов. На фото знаменитость запечатлена в белом бикини, верхняя часть которого частично обнажает грудь. «Ее аккаунт должны заблокировать, поскольку это чертовски горячо!» — писали ей фанаты в комментариях.