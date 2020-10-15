Рита Ора снялась в прозрачном платье Gucci на полуголое тело

Популярная британская поп-исполнительница Рита Ора поделилась серией снимков в откровенном наряде без бюстгальтера и удивила поклонников. Кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных в сети фото 29-летняя знаменитость позирует в прозрачном платье на полуголое тело, через которое просвечивает черное белье. Наряд люксового бренда Gucci оформлен принтом в виде монограммы марки. Также на Оре — клетчатый пиджак, темные капроновые колготки и грубые сапоги черного цвета. Свой образ она дополнила множеством аксессуаров: кольцами, подвесками, серьгами и браслетами.

В подписи к публикации, которая набрала больше 345 тысяч лайков, исполнительница отметила, что отвлеклась на «быструю фотосессию» во время работы в студии звукозаписи. Фанаты оценили ее внешний вид в комментариях. «Можешь ли ты, пожалуйста, научить меня быть такой же прелестной», «Прическа невероятная!», «Сногсшибательна», «Мне нравятся твои ботинки», «Черт возьми, ты горяча», — высказывались они.

Ранее в октябре Рита Ора поделилась фото в пиджаке на голое тело и взволновала поклонников. Певицу засняли в сером пиджаке в мелкую клетку на голое тело. Ее волосы собраны в хвост, а челка уложена в виде волны.