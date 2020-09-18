Рита Ора поделилась снимком в просвечивающем грудь боди

Популярная британская поп-исполнительница Рита Ора поделилась снимком, на котором она запечатлена в откровенном образе, и порадовала поклонников. Серия фотографий появилась на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети кадрах 29-летняя знаменитость позирует напротив зеркала в черном боди из полупрозрачной ткани, через которую просвечивает грудь. Ее волосы собраны в высокий пучок. «Вернулась к съемкам, скоро будут новые вещи», — подписала она пост, который набрал более 422 тысяч лайков.

Автором снимков стал британский фотогрф Ронан Парк (Ronan Park), в объектив которого регулярно попадают Ора и певица Дуа Липа.

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Поклонники оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Выглядишь потрясающе», «Самая невероятная девушка», «Клянусь, нелегально быть такой симпатичной», «Ты такая красотка», «Королева», — восхищались они.

Ранее в сентябре Рита Ора станцевала в автомобиле в расстегнутой люксовой рубашке на голое тело. На опубликованных видео она двигается под музыку в рубашке с монограммой итальянского люксового бренда Prada. При этом на ней не было нижнего белья.