Рита Ора снялась в бассейне топлес во время отдыха и удивила поклонников

Популярная британская поп-исполнительница Рита Ора поделилась откровенными фотографиями с отдыха на острове Корфу и удивила фанатов. Серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

На одном из размещенных кадров 29-летнюю знаменитость сняли топлес в розовых плавках во время плавания в бассейне. При этом грудь Ора прикрыла руками. На другом снимке она лежит в зеленом бикини на краю бассейна, с которого открывается вид на море. «Лучшие несколько недель с лучшими людьми в моем счастливом месте», — подписала исполнительница пост, который набрал больше 600 тысяч лайков.

Известно, что она отдыхает на вилле, аренда которой составляет 17 тысяч фунтов стерлингов за ночь (полтора миллиона рублей).

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Поклонники оценили фотографии и внешний вид знаменитости. «Ты выглядишь такой счастливой!», «Самая прекрасная», «Вау!», «Невероятные фото, Рита! Наслаждайся!», «Идеальная», — комментировали они.

Ранее в августе папарацци сняли Риту Ору в тигровом бикини во время отдыха на роскошной яхте. На кадрах она снимает черное платье-комбинацию и загорает на палубе в купальнике. Фотографы также запечатлели Ору на надувной шлюпке в компании друзей.