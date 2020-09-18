Рита Ора станцевала в автомобиле в расстегнутой люксовой рубашке на голое тело

Популярная британская поп-исполнительница Рита Ора поделилась серией видео, на которых она запечатлена в откровенном наряде с глубоким декольте. Ролики появились в ее Instagram-сторис.



На опубликованных видео певица танцует под музыку в автомобиле в расстегнутой рубашке на голое тело с монограммой итальянского люксового бренда Prada. При этом на ней нет бюстгальтера. Ора дополнила свой образ кольцами и браслетом, а на лицо нанесла яркий макияж — блестящие тени и пыльно-розовую матовую помаду.



Фанаты восхитились внешним видом знаменитости и написали об этом в соцсетях. «Просто невероятно насколько ты горяча», «Она ангел, спустившийся с небес», «Я влюблен черт возьми», «Рита, милая, ты так прекрасна», «Она самая настоящая богиня», «Единственная королева», — писали они.



Ранее в сентябре Рита Ора опубликовала снимок, на котором попозировала в откровенном образе, и порадовала поклонников. Ее запечатлели в мини-платье в клетку с глубоким декольте и в белых высоких носках. «Твои самые лучшие фото», «Ты прекрасная девушка», — писали ей в комментариях фанаты.

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