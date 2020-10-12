Рита Ора поделилась фото в пиджаке на голое тело и взволновала поклонников

Популярная британская поп-исполнительница Рита Ора поделилась серией фото в откровенном наряде и взволновала фанатов. Кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах 29-летняя знаменитость позирует в сером пиджаке в мелкую клетку на голое тело. Ее волосы собраны в хвост, а челка уложена в виде волны. «Молюсь, чтобы этот дождь закончился», — подписала она пост, который набрал более 170 тысяч лайков.

Автором снимков стал британский фотограф Ронан Парк (Ronan Park), в объектив которого регулярно попадают Ора и певица Дуа Липа.

Поклонники оценили внешний вид певицы в комментариях. «Выглядишь невероятно во всем, что ты носишь», «Влюблена в этот образ!», «Безумно красивые снимки», «Королева!», «Чертовски горячо», — высказывались они.

В октябре Рита Ора привлекла внимание к обувному бизнесу съемкой в откровенных нарядах. Исполнительница показала обувную линейку Rita Ora x ShoeDazzle. Так, на одном из фото она позирует в кроп-топе, брюках цвета хаки и ботфортах на каблуках длиной выше колена и со шнуровкой.