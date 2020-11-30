Рита Ора снялась в бигуди и латексном платье с декольте для обложки журнала

Популярная британская поп-исполнительница Рита Ора приняла участие в фотосессии для обложки берлинской версии журнала Numero. Серия откровенных кадров появилась на ее странице в Instagram.

На первом снимке знаменитость запечатлена у плиты в черном латексном платье с декольте, перчатках и бигуди. При этом на ее лицо нанесен макияж в ретро-стиле: тонкие брови, густые накладные ресницы и широкие стрелки. На втором фото она позирует в нижнем белье и плаще из такого же материала, лежа в ванне, а на третьем — чистит зубы в красном кожаном платье по фигуре. «Очень счастлива в свой день рождения поделиться кадрами с этой съемки», — подписала Ора пост, который набрал больше 90 тысяч лайков. Известно, что 26 ноября ей исполнилось 30 лет.

Автором фотосессии выступил британский фотограф Джек Бриджленд (Jack Bridgland), который неоднократно сотрудничал с такими изданиями, как GQ и Wonderland.

Поклонники певицы оценили ее внешний вид в комментариях. «Влюбилась в эту съемку, боже», «Ты потрясающая», «Выглядишь сногсшибательно», «С днем рождения, невероятная леди!» — писали они.

В октябре Рита Ора поделилась неопубликованными фото в бикини с отдыха на яхте. На одном из черно-белых снимков знаменитость позирует в черном купальнике, на другом — в комплекте светлого оттенка с тонкими бретелями и бандане.