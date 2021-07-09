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Российские врачи назвали препятствующий образованию тромбов продукт

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Фото: Pixabay

Врачи Сергей Агапкин и Михаил Гинзбург в эфире телеканала «Россия 1» сообщили, что рыба является препятствующим образованию тромбов продуктом. Об этом пишет РИА Новости.

Гинзбург отметил, что рыба содержит омега-3 жирные кислоты, благодаря которым снижается воспалительный процесс. По его словам, морская рыба содержит больше омега-3, чем речная, также в ней есть витамин D.

При этом в речной рыбе содержится витамин В и фолиевая кислота. Также в ней есть группа витаминов, которая отвечает за регулирование холестерина и снижения риска образования тромбов.

«Есть исследования, которые показывают, что употребление рыбы два-три раза в неделю помогает прожить нам на три с половиной года дольше, а употребление мяса с той же частотой, наоборот, уменьшает вероятную продолжительность жизни на такой же срок», — отметил Гинзбург, подчеркнув, что рыба богата витамином Е, оказывающим омолаживающий эффект.

Агапкин подчеркнул, что рыба легко переваривается. Россиянам порекомендовали не жарить ее, а готовить на пару или запекать в фольге.

Ранее кардиолог и сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев сообщил, что самостоятельно определить образование тромба в правой или левой коронарной артериях можно по боли, которая отдает в руку. По его словам, симптоматика тромбоза схожа с симптоматикой инфаркта миокарда.

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