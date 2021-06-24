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Девушка не пила 21 день и рассказала о неожиданных последствиях воздержания

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Изображение: Danielle Pierce

24-летняя Даниэль Пирс (Danielle Pierce) из Остина, штат Техас, отказалась от алкоголя на три недели и рассказала о неожиданных последствиях воздержания. Об этом сообщает издание Newsweek.

По словам американки, как правило, в течение недели она выпивала около двух бутылок вина, а на выходных — шоты и коктейли в барах. Пирс тратила на выпивку около 114 долларов (8 тысяч рублей) в неделю, пока не решила отказаться от алкоголя 18 мая. «Я была вялой, ворчливой и страдала от лишнего веса. Поэтому я начала соблюдать элиминационную диету и исключила алкоголь, чтобы начать свой путь к здоровью», — сказала девушка.

За время воздержания от алкоголя Пирс удалось сбросить семь килограммов. «Помимо похудения я заметила, что моя кожа стала значительно чище. И у меня наконец-то нормализовался режим сна», — прокомментировала она.

Американка рассказала, что сначала ей было трудно куда-то ходить с друзьями, потому что все пытались выяснить, почему она не пьет. Однако со временем они приняли ее новый образ жизни. После окончания эксперимента девушка продолжает придерживаться безалкогольной диеты и не планирует возвращаться к выпивке.

Пирс установила на телефон приложение, которое отслеживает траты на алкоголь и сопутствующие мероприятия. Например, поездки на такси от дома до баров и обратно. По его данным, она сэкономила около тысячи долларов (72 тысячи рублей) за время воздержания.

Элиминационная диета рассчитана на 30 дней. Ее придерживаются для того, чтобы понять, какие продукты не подходят организму и могут вызывать аллергию.

Ранее врач назвала самые опасные алкогольные напитки. Доктор Симран Дио (Simran Deo) рассказала в интервью, что газированные напитки и коктейли, такие как игристые вина или джин-тоник, могут вызвать быстрое и сильное опьянение, так как газ, содержащийся в них, повышает давление в желудке.

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