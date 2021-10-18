В российском регионе из-за ситуации с COVID-19 школьникам продлили каникулы

В школах Чувашии из-за ситуации с коронавирусом продлили каникулы

Осенние каникулы в школах Чувашии будут продлены до двух недель из-за сложной ситуации с COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте органов власти региона.

По словам исполняющего обязанности министра образования республики Дмитрия Захарова, каникулы в школах продлятся с 25 октября по 7 ноября. Захаров также предложил объявить эти дни выходными в учреждениях дополнительного образования.

Глава Чувашии Олег Николаев поддержал такое решение. Он отметил, что продленные каникулы позволят уменьшить темпы распространения коронавируса в российском регионе.

Ранее власти Ивановской области объявили каникулы в школах из-за увеличения заболеваемости COVID-19. Учеников отправят на каникулы с 25 октября по 7 ноября, чтобы уменьшить социальные контакты между ними. Зампред правительства региона Ирина Эрмиш также попросила родителей ограничить общение школьников.