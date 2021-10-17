Еще один российский регион введет QR-коды из-за коронавируса

Зампред правительства Красноярского края Подкорытов: с 1 ноября в регионе вводятся QR-коды

Еще один российский регион ужесточит ограничения из-за коронавируса. Так, власти Красноярского края приняли решение о введении системы QR-кодов для посещения ряда общественных мест. Об этом в воскресенье, 17 октября, сообщил заместитель председателя местного правительства Алексей Подкорытов, пишет «Енисей».

По его словам, планируется, что новые правила начнут действовать с 1 ноября и коснутся, в первую очередь, театров и кинотеатров и различных спортивных мероприятий.

Аналогичное решение приняли также власти Тувы. С 1 ноября жителям региона для посещения объектов культуры, спорта и общепита потребуется QR-код.

За последний сутки в России выявили 33 208 новых случаев коронавируса — это рекордное число с начала пандемии. За все время в стране зафиксировано 7 958 384 заражений.