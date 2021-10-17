Еще один российский регион ужесточит ограничения из-за коронавируса

В Туве с 1 ноября введут QR-коды для посещения объектов общепита, спорта и культуры

В Туве с 1 ноября для посещения объектов культуры, спорта и общепита будет необходимо будет предъявить QR-код. О введении в российском регионе новых ограничений из-за ситуации с коронавирусом сообщается на странице регионального главка Роспотребнадзора в социальной сети «ВКонтакте».

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Людмилы Салчак, QR-коды также буду необходимы, чтобы попасть в гостиницы и торговые центры. Она уточнила, что система допуска по специальным кодам должна была заработать в республике еще с 10 июля, однако указ властей до сих пор так и не был исполнен.

Салчак напомнила, что из-за высокой заболеваемости в Туве по-прежнему запрещены массовые мероприятия, в том числе семейные торжества и праздники.

За минувшие сутки в Туве было выявлено 63 случая заражения коронавирусом. С начала распространения инфекции в регионе обнаружили 27 632 инфицированных, из них 24 028 выздоровели, а 282 умерли. По всей стране зафиксировали 34 303 новых случая инфицирования, что стало новым максимумом с начала пандемии.