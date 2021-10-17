Крым побил рекорд по заражениям коронавирусом

Республика Крым побила рекорд по числу выявленных за сутки заражений коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения региона.

По данным пресс-службы, за 16 октября на территории Крыма выявили 586 новых случаев коронавирусной инфекции — рекордное суточное число. Всего в республике зарегистрировали 87 646 случаев.

«За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 10 250 человек», — говорится в официальном сообщении.

В ведомстве добавили, что количество выздоровевших в Крыму за сутки составило 162, выздоровевших за весь период — 74 018.

Ранее сообщалось, что власти республики планируют ввести систему QR-кодов для посещения общественных мест. Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк уточнил, что ждать локдауна в регионе не стоит, так как власти постараются этого не допустить.

До этого ситуацию с коронавирусом на полуострове оценил бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко. По его словам, в Крыму наблюдается сложная ситуация с летальностью от COVID-19. Эксперт уточнил, что смертность от коронавируса в регионе составляет 3,22 процента, в то время как по всей России — 2,7 процента.