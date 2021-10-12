Онищенко ужаснулся ситуации c COVID-19 в Крыму

В Крыму нет смысла вводить систему QR-кодов, но эпидемиологическая обстановка на полуострове сложная. Ситуацией с коронавирусом в Крыму ужаснулся бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко, сообщает Telegram-канал «ГлавМедиа».

По его словам, на полуострове сложная ситуация с летальностью от COVID-19. В Крыму она составляет 3,22 процента, в то время как по всей России — 2,7 процента. В мире умирает 2,04 процента от общего числа пациентов.

Онищенко также добавил, что для понижения летальности инфекции нужно прививаться. В России зарегистрированы безопасные и эффективные вакцины от коронавируса, подчеркнул он.

Ранее Онищенко объяснил, что рост числа заражений коронавирусом в России — естественный процесс, так как осенью начинается подъем заболеваемости. По его словам, сейчас необходимо заниматься вакцинацией детей, а также тех, кто сделал прививку от гриппа или переболел им.