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Власти Крыма оценили ситуацию с коронавирусом в регионе

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Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Ситуация с коронавирусом в регионе стабилизировалась. Так эпидемиологическую обстановку оценил глава Крыма Сергей Аксенов, его слова опубликовал Telegram-канал «Крымский».

Руководитель региона также отметил, что, несмотря на стабилизацию ситуации, динамики на снижение количества заболевших COVID-19 в регионе в настоящий момент не наблюдается.

По данным оперштаба, на 9 августа в республике выявили 391 случай заболевания COVID-19 за сутки, 66 человек выздоровели, 12 человек скончались. Всего за все время пандемии в регионе зарегистрировано 63 233 зараженных коронавирусом, из них 52 667 человек выздоровели, 1882 — скончались.

Ранее российские иммунологи спрогнозировали начало четвертой волны COVID-19. По мнению российских ученых, в среднем новые волны COVID-19 в стране будут приходить с интервалом в семь-восемь месяцев.

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