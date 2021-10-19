Вирусологи спрогнозировали спад четвертой волны COVID-19 в России

Вирусологи: четвертая волна COVID-19 в России может пойти на спад к январю

Четвертая волна коронавируса в России пойдет на спад к январю. Такой прогноз дали начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов и вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, сообщает Ura.ru.

«Я думаю, что если взять картину прошлого года, примерно один в один она и должна совпасть. Какие-нибудь массовые праздники, каникулы, введение карантинных мероприятий, опять же все зависит от каждого конкретного региона», — заявил Волчков.

Он добавил, что разница между прошлогодней и нынешней волной COVID-19 заключается в том, что в России сейчас есть несколько вакцин от коронавируса — тогда этого не было.

По словам вирусолога Чепурнова, на эпидемиологическую ситуацию может повлиять усиление темпов вакцинации и формирование коллективного иммунитета.

Ранее иммунолог Николай Крючков предупредил россиян о затяжной суперволне коронавируса. Он добавил, что при этом значительного снижения заболеваемости в стране не произойдет. После стабилизации ситуации с COVID-19 в ноябре россиян ждет очередной подъем заболеваемости в январе, а после стоит ждать «весеннюю волну», рассказал он.