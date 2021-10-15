Российский вирусолог заявил о естественном отборе людей при коронавирусе

Естественный отбор людей идет год и девять месяцев — с самого начала пандемии коронавируса. Об этом заявил профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов, его слова приводят «Известия».

Вирусолог отметил, что изначально специалисты не знали законов естественного отбора при COVID-19, однако на сегодняшний день они хорошо изучены. По словам профессора, теперь стало понятнее, кто в первую очередь может умереть при коронавирусе.

«Естественный отбор идет уже все эти год и девять месяцев, потому что вымирают диабетики, вымирают сердечно-сосудистые больные и больные с серьезными хроническими заболеваниями внутренних органов», — объяснил Нетесов, отметив, что подобные пациенты умирают в первую очередь.

Он также подчеркнул, что если людей с перечисленными заболеваниями не вакцинировать от COVID-19, то вероятность их смерти от коронавируса возрастет в десятки раз.

Ранее вирусолог Анча Баранова описала самый плохой вариант развития пандемии коронавируса в России и в мире. По ее мнению, им является селекция людей. При этом она отметила, что человечеству в целом ничего не грозит, поскольку оно способно адаптироваться ко всему.