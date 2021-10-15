Биолог описала версию об искусственном происхождении коронавируса

Вирус можно «проэволюционировать» в пробирке для получения его различных мутаций. Некоторые эксперты считают, что подобные эксперименты могли привести к возникновению SARS-CoV-2. Так версию об искусственном происхождении коронавируса в интервью «Ленте.ру» описала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), вирусолог Анча Баранова.

По ее словам, такие эксперименты могли бы проводиться в том числе для того, чтобы изобрести вакцину, которая сможет «перегнать» вирус. «[Для этого] его необходимо просто проэволюционировать в пробирке и посмотреть, что получится. Это называется эксперимент по приобретению функций», — заявила вирусолог, отметив, что некоторые эксперты считают подобные эксперименты причиной появления COVID-19.

Кроме того, специалист отметила, что у вакцин от COVID-19 на данный момент нет задачи догнать мутации коронавируса. Однако при желании можно сделать так, чтобы вакцина вырвалась вперед.

Ранее член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Петр Чумаков заявил, что коронавирус имеет лабораторное происхождение. По его мнению, на искусственное появление коронавируса указывает его структура и особенности эволюции, которые проходят не по правилам и имеют мало общего с подобными ему родственными вирусами.