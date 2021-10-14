Россиянам назвали имеющую шанс избежать заражения коронавирусом долю населения

Инфекционист Тимаков: всего 1-2 процента непривитого населения могут не заболеть COVID-19

Всего 1-2 процента непривитых людей могут избежать заражения коронавирусом. Такую долю населения назвал врач-инфекционист Евгений Тимаков, передает РИА Новости.

«Сейчас вирус поражает всех. Будет всего 1-2 процента населения, которые смогут избежать заражения», — заявил специалист.

За прошедшие сутки в России выявили 31 299 новых случаев коронавируса, что является рекордом с начала пандемии. Общее число заражений в стране достигло 7 892 980.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что по состоянию на 12 октября, рост заболеваемости COVID-19 в России за последнюю неделю составил 16 процентов.

На данный момент в России зарегистрированы пять вакцин: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».