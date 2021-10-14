Введение экспресс-тестов на COVID-19 в московских школах объяснили

Появившиеся экспресс-тесты на коронавирус в школах помогут вовремя начать лечение и избежать вероятных осложнений у детей. Так необходимость введения новой меры объяснил главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов, его цитирует ТАСС.

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Экспресс-тесты на COVID-19 эффективны при выявлении заболевания и у взрослых. Выполнение тестирования помогает «упредить возможные осложнения», заметил Османов.

Он добавил, что постковидный синдром встречается даже у переболевших бессимптомно детей. После перенесенного коронавируса нередко возникают серьезные осложнения.

Когда медик знает, что ребенок заразился коронавирусом, он сможет действовать на опережение, подчеркнул главный педиатр Депздрава.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с 14 октября в десяти школах Москвы ученикам будут делать экспресс-тесты на антиген к COVID-19. Массовый скрининг среди учеников с 1 по 11 класс, а также среди детей дошкольных групп будут проводить раз в две недели по предварительно составленному графику. Процедура для всего класса займет до 25 минут, результаты теста ученики получат за 15 минут.