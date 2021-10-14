Медики назвали срок сохранения иммунитета у переболевших коронавирусом

Перенесшие коронавирус пациенты теряют количество антител в первые полгода после болезни, заявила группа ученых из Швеции, Италии, Германии, Швейцарии и Китая, пишет ТАСС со ссылкой на электронную библиотеку bioRxiv.

Медики из пяти стран назвали срок сохранения иммунитета. По их словам, после полугода показатель остается стабильным до 15-го месяца. Специалисты собрали около 190 образцов крови от 136 человек, у которых COVID-19 протекал в легкой или тяжелой форме. Самый высокий показатель антител фиксировали с 5 по 28 день после заражения. Затем иммунный ответ антител IgG и плазмы с антителами к инфекции постепенно падал с течением времени, однако выровнялся после полугода. Ученые пришли к выводу, что противовирусный иммунитет, особенно B-клеток памяти, у выздоравливающих от коронавируса сохраняется долгое время. Однако некоторые штаммы, к примеру «дельта», умеют обходить нейтрализующий эффект антител в плазме.

Ранее в Институте глобального здоровья Барселоны рассказали, что уровни антител IgG остаются стабильными или даже повышаются через семь месяцев после заражения.