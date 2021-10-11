В России назвали действенный способ защиты от коронавируса

Инъекции чужих антител человеку, контактировавшему с больным COVID-19, являются одним из наиболее действенных и быстрых методов защиты, считает российский вирусолог Александр Чепурнов. Альтернативный способ экстренной профилактики коронавируса ученый назвал в разговоре с «Лентой.ру».

По словам вирусолога, на данный момент рекомендаций по экстренной профилактике коронавируса нет, однако можно следовать простым мерам предосторожности, например, носить маску и обрабатывать руки антисептиком, для того чтобы избежать заражения. Если контакт с человеком, инфицированным коронавирусом, все же произошел, необходимо помыть руки и лицо и прополоскать горло, порекомендовал врач.

«Для экстренной профилактики ничего такого не придумано. Разве что ввести чужие иммуноглобулины, как это делают с клещевым энцефалитом. Но это слишком заумно. А вообще лучшая профилактика — это вакцинация», — сообщил он.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России привито более 42 миллионов человек. По ее словам, для достижения коллективного иммунитета необходимо привить 35,9 миллиона россиян и повторно вакцинировать 7,6 миллиона человек.