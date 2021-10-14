Врач объяснил массовую мобилизацию медиков-пенсионеров

Массовая мобилизация медиков, вышедших на пенсию, объясняется тем, что многие специалисты ушли в красные зоны на борьбу с коронавирусом, из-за чего пострадала плановая помощь, которую сейчас пытаются поддержать, считает врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин. В разговоре с «Лентой.ру» он уточнил, что таких врачей вряд ли будут отправлять в ковидные госпитали, а направят к пациентам, нуждающимся в лечении других болезней.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что пожилым врачам, ушедшим на самоизоляцию в связи с COVID-19 и риском для здоровья, предложили вернуться к работе. Он уточнил, что некоторые врачи ушли на пенсию из-за объявленных мероприятий по изоляции лиц пожилого возраста. В связи с появлением вакцины, которая помогает защитить жизнь и здоровье, уточнил Мурашко, медикам предложили вернуться на рабочие места.

Обескровленная плановая помощь

Кондрахин рассказал, что основная нагрузка сейчас приходится на ковидные больницы, но продолжать забирать врачей из других медучреждений на фоне роста заболеваемости нельзя, поскольку тогда система здравоохранения столкнется с неравномерным распределением помощи тем, кто нуждается в плановом лечении.

«В связи с подъемом заболеваемости часть медиков отзывают в красные зоны, перекос уже произошел. Те, кто остались на плановой помощи, уже работают в состоянии постоянного перегруза, трудясь сразу за двоих-троих коллег, — объяснил Кондрахин. — И одновременно с этим есть врачи, которые ушли на пенсию еще до реформы, в 55 лет. Те, кто может себе это позволить, продолжают практиковать в частных клиниках, являясь, что логично, одними из самых компетентных специалистов. В условиях сложной эпидемиологической ситуации использовать этот "резерв" вполне логично».

Другое дело, что, как отметил медик, многие из таких специалистов уже находятся в группе риска смертности от коронавируса ввиду своего возраста. Эти люди уже отдали свой долг государству, и неправильно было бы заставлять их рисковать собой, отправляя в красные зоны.

«Единственным логичным и справедливым вариантом было бы пригласить их в плановую помощь, где нагрузки не такие экстремальные. А уже тех, чьи места они займут, отправить на борьбу с коронавирусом, — считает медик. — Только такой шаг поможет не обескровить плановую помощь, нужда в которой никуда не исчезла».

Ранее глава Минздрава сообщил, что на стационары, где лечатся пациенты с коронавирусом, приходится высочайшая нагрузка. По его словам, в России свыше 1,1 миллиона пациентов лечатся от COVID-19. В связи с этим министр призвал активнее вовлекать граждан в процесс вакцинации против коронавирусной инфекции.