Мурашко предложил ушедшим на самоизоляцию пожилым врачам вернуться к работе

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что пожилым врачам, ушедшим на самоизоляцию в связи с COVID-19 и риском для здоровья, предложили вернуться к работе. Его слова приводит РИА Новости.

Министр здравоохранения рассказал, что некоторые врачи ушли на пенсию из-за объявленных мероприятий по изоляции лиц пожилого возраста. В связи с появлением вакцины, которая помогает защитить жизнь и здоровье, уточнил Мурашко, медикам предложили вернуться на рабочие места.

Ранее глава Минздрава сообщил, что на стационары, где лечатся пациенты с коронавирусом, приходится высочайшая нагрузка. По его словам, в России свыше 1,1 миллиона пациентов лечатся от COVID-19. В связи с этим министр призвал активнее вовлекать граждан в процесс вакцинации против коронавирусной инфекции.