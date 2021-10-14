Профессор РАН заявил об искусственном происхождении коронавируса

Профессор РАН Чумаков: COVID-19 был создан искуственно, на это указывает его структура

Коронавирус имеет искусственное происхождение. Такую точку зрения высказал член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Петр Чумаков в эфире «Радио 1», сообщает ИА SM-news.

По его словам, на лабораторное происхождение COVID-19 указывает создавшаяся структура и особенности его эволюции — он имеет мало общего с другими родственными вирусами и развивается, нарушая все правила.

Профессор заявил, что при этом рано обвинять Китай в распространении инфекции, потому что эксперименты над коронавирусами проводились в США. «Почему-то утечка произошла именно в Ухане. Значит, кому-то это было выгодно. Конечно, это мог быть просто человеческий фактор, а может и биологическая диверсия», — заявил Чумаков.

Он подчеркнул, что есть мнение, согласно которому COVID-19 распространился на несколько месяцев раньше, чем был обнаружен на рынке в Китае. Сейчас врачи изучают образцы анализов крови, которые были собраны до пандемии, чтобы определить «нулевого» пациента и выяснить, когда вирус появился в стране.

Ранее о природном происхождении коронавируса заявил глава центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов. По его мнению, несмотря на то что COVID-19 имеет естественное происхождение, первые заражения людей могли произойти из-за нарушения мер безопасности во время его лабораторного изучения. Специалист подчеркнул, что происхождение вируса доказывается существованием недавно обнаруженного близкородственного ему коронавируса.