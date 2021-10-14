Кремль назвал условие перехода к жестким мерам в борьбе с COVID-19

Песков: власти примут жесткие меры по COVID-19, если инфраструктура не будет справляться

Российские власти перейдут к жестким мерам в борьбе с COVID-19 в случае, если инфраструктура не будет справляться с потоком больных. Такое условие назвал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РБК.

По словам пресс-секретаря президента России, за прошедшие почти два года в стране наработан определенный опыт, вся медицинская инфраструктура мобилизована. В настоящее время появляется больше технологий и протоколов лечений, добавил Песков, отмечая, что дело не в «условной черте», после которой Кремль готов пойти на решительные меры.

Ранее пресс-секретарь российского лидера заявил, что не делать прививку от COVID-19 — безответственно, «это убивает». По его утверждению, в тех субъектах, где ситуация по коронавирусу приближается к критической, власти будут принимать решения, исходя из особых полномочий.