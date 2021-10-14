Вирусолог связал рост числа новых случаев COVID-19 в России с мошенничеством

Ухудшение ситуации с COVID-19 в России связано с мошенничеством и антипрививочниками. Так объяснил рост числа новых случаев коронавируса профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Вирусолог пояснил, что эпидемиологическая обстановка в стране ухудшается из-за граждан, которые покупают поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19.

«Нужно мягкое давление и последовательная борьба с поддельными сертификатами. (...) Коронавирус может остаться в популяции надолго или навсегда, но серьезность болезни и число пострадавших постепенно снизится — при массовой вакцинации с наименьшими потерями здоровья и жизней», — заявил Аграновский.

По его словам, при новой волне заболеваемости введение QR-кодов поможет улучшить эпидемиологическую ситуацию. При этом вирусолог негативно оценил штрафы за отказ от вакцинации.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что рост заболеваемости и смертности от коронавируса может быть связан с сезонным фактором, а также со слишком либеральным подходом властей России к вакцинации. Медик уверен, что вакцинация не должна быть вопросом выбора каждого.