Описан самый плохой вариант развития пандемии коронавируса в России и мире

Самый плохой вариант развития пандемии коронавируса в России и мире с точки зрения эволюции — это селекция людей. В подобной ситуации наиболее чувствительные к COVID-19 генотипы будут меньше размножаться, и через два-три поколения генетическая структура человечества станет другой, более устойчивой к инфекции. Такой вариант развития пандемии описала в интервью «Ленте.ру» доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), вирусолог Анча Баранова.

Она отметила, что человечеству в целом ничего не грозит, поскольку оно способно адаптироваться ко всему и обладает огромным разнообразием генотипов, некоторые из которых устойчивы к инфекции.

По словам Барановой, в человеческом геноме есть опции, свидетельствующие о том, что в прошлом люди достаточно быстро эволюционировали под действием внешних обстоятельств, однако не все из них можно назвать достаточным фактором для эволюционной селекции. По вирусу этот отбор проходит жестче.

В качестве примера Баранова привела тот факт, что у большинства европейцев часто отсутствуют гены, продуцирующие один из интерферонов семейства лямбда, в то время как у большинства африканцев они есть. Существует гипотеза, что некий древний коронавирус уничтожил тех, у кого были такие гиперактивные интерфероны, а те, у кого этих генов не было, страдали меньше и смогли выздороветь.

«Так что самое ужасное, что может произойти в этот раз — вовсе не ужасно, ведь такие случаи уже бывали. Даже без вакцин и лекарств через два-три поколения генетическая структура человечества станет другой — и коронавирусу в ней будет уже не порезвиться», — резюмировала биолог.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что на данном этапе новая коронавирусная инфекция поражает всех и буквально один-два процента непривитых людей могут избежать заражения.