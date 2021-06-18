Россия
 
Последние новости
В Кремле назвали три причины роста заболеваемости коронавирусом
В Московском зоопарке родились краснокнижные дагестанские туры 
МВД Белоруссии попросило признать издание Tut.by экстремистским
Самая элитная школа в Калифорнии оказалась рассадником насильников
В Ленинградской области ввели обязательную вакцинацию для части жителей
Появились подробности о пропавшей в России 34-летней американке
Израиль отдаст палестинцам вакцины с истекающим сроком годности
Windows начала бороться с торрент-клиентами
В Госдуме оценили вероятность нового увеличения пенсионного возраста
Новости партнеров
Прослушать новость

В Кремле высказались о «самом страшном делении» россиян

Перейти в «Мою Ленту»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В Кремле не опасаются роста социальной напряженности из-за деления граждан на привитых от коронавируса и нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В качестве примера такого деления было приведено создание отдельных зон в кафе и ресторанах для тех, кто сделали прививку от коронавируса.

Песков добавил, что «самое страшное деление россиян — на тех, кто лежит в реанимации на искусственном дыхании, и на тех, кто не лежит». «И вот чтобы этого разделения россиян не было, нужно сделать все, что можно», — высказался он.

Ранее стало известно, что в Москве проведут эксперимент по COVID-free ресторанам. В них отменят ограничение на работу в ночное время.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Кремле назвали три причины роста заболеваемости коронавирусом
Песков назвал «полной глупостью» слова о провале борьбы с пандемией в России
Кремль заявил об отсутствии планов на тотальную вакцинацию от коронавируса