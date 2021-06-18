В Кремле высказались о «самом страшном делении» россиян

В Кремле не опасаются роста социальной напряженности из-за деления граждан на привитых от коронавируса и нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В качестве примера такого деления было приведено создание отдельных зон в кафе и ресторанах для тех, кто сделали прививку от коронавируса.

Песков добавил, что «самое страшное деление россиян — на тех, кто лежит в реанимации на искусственном дыхании, и на тех, кто не лежит». «И вот чтобы этого разделения россиян не было, нужно сделать все, что можно», — высказался он.

Ранее стало известно, что в Москве проведут эксперимент по COVID-free ресторанам. В них отменят ограничение на работу в ночное время.