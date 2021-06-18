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Песков назвал «полной глупостью» слова о провале борьбы с пандемией в России

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «полной глупостью» слова о провале борьбы с пандемией в России. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщает ТАСС.

Он добавил, что в Кремле не усматривают проблемы в разделении россиян на тех, кто сделал прививку от коронавируса, и тех, кто не привился. По словам представителя главы государства, которые передает РИА Новости, самое страшное деление — на тех, кто в реанимации, и кто нет.

Ранее сообщалось, что в России за последние сутки выявили 17 262 новых случая коронавируса в 85 регионах страны. Больше всего заражений обнаружили в Москве (9056), Московской области (1254) и Санкт-Петербурге (970). Меньше всего — в Ненецком АО (4) и Чукотском АО (1).

При этом, в Москве 18 июня зафиксировали максимальный показатель заболеваемости с начала пандемии.

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