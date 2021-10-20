Путин обсудит введение нерабочих дней в России

Президент Путин 20 октября обсудит с кабмином нерабочие дни и меры против COVID-19

Президент России Владимир Путин в среду, 20 октября, в 13:00 проведет совещание с кабинетом министров, на котором будет обсуждаться ситуация по мерам против COVID-19 в стране и предложение членов правительства о возможности введения девятидневных выходных. Об этом сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

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Вице-премьер Татьяна Голикова доложит главе государства о ситуации с заболеваемостью и озвучит предложение о введении «режима выходных дней». Министр финансов Антон Силуанов и глава минэкономразвития Максим Решетников объяснят, как это скажется на экономике вообще и бизнесе в частности, после чего будет принято соответствующее решение. В зависимости от ситуации с заболеваемостью в конце «выходных дней» будет решаться вопрос об их окончании или продлении.

Предложение ввести нерабочие дни

19 октября Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. При этом, по ее мнению, для ряда регионов следует предусмотреть выходные с 23 октября. Председатель правительства России Михаил Мишустин поддержал предложение.

Вице-премьер указала, что это не просто введение нерабочих дней, но и одновременно введение допуска вакцинированных и переболевших граждан на отдельные объекты при предъявлении QR-кодов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент России Владимир Путин выслушает доклады оперативного штаба и кабмина по ограничительным мерам. Как только он примет решение, его опубликуют.

За последние сутки в России выявили 33 740 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии зафиксировано 8 060 752 случаев. Также в России установлен новый рекорд суточной смертности от ковида — 1015 человек.

Как нерабочие дни отразятся на экономике

Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что Россия тратит 3,6 миллиарда рублей в день на борьбу с коронавирусом. Он пояснил, что рост заболеваемости увеличивает затраты, поэтому ведомство готовит предложение о допфинансировании борьбы с пандемией на 50 миллиардов рублей.

3,6 миллиарда рублей тратит Россия ежедневно на борьбу с коронавирусом

Совокупные расходы федерального бюджета на борьбу с прямыми и косвенными последствиями пандемии коронавирусной инфекции в России в 2020 году составили 2,856 триллиона рублей, или 12,5 процента общих расходов бюджета.

Эксперты, опрошенные РБК, полагают, что введение дополнительных нерабочих дней к ноябрьским праздникам не окажут значительного влияния на экономическую активность, если на федеральном уровне не будут ужесточаться коронавирусные ограничения.

Как отметил главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин, режим нерабочих дней сильно отличается от локдауна, он будет более гибким.

Такой режим нерабочих дней сильно отличается от локдауна, который был в апреле — мае 2020 года. В том году один месяц жесткого локдауна стоил один процент годового ВВП. Сейчас же идет речь об одной неделе нерабочих дней в гибком формате Дмитрий Долгин о последствиях нерабочих дней

Он добавил, что ухудшение эпидемиологической обстановки несет риски для экономики и не исключил, что это будет учтено Центробанком на заседании по ключевой ставке 22 октября.

Эксперты полагают, что краткосрочные ограничения не окажут существенного влияния на экономические показатели, однако важно, чтобы они не продлились в долгосрочной перспективе.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин обратился к своему первому заместителю Андрею Белоусову и главе Минэкономразвития Максиму Решетникову с просьбой подготовить предложения о поддержке бизнеса на фоне решения ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Он заявил, что предприятиям необходимо помочь для продолжения их устойчивой работы.

