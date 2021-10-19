Вирусолог оценил эффективность нерабочей недели в России

Вирусолог Тимаков: нерабочие дни в России покажут эффективность через одну-две недели

Врач-вирусолог Евгений Тимаков оценил срок, когда свою эффективность покажет возможное введение в России нерабочих дней. Его слова приводит URA.ru.

По мнению врача, нерабочая неделя покажет эффективность в борьбе с коронавирусом не сразу, а через одну-две недели.

19 октября вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом. Идею поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Предложение будет обсуждаться на совещании президента страны Владимира Путина с кабинетом министров 20 октября.