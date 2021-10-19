Анонсировано совещание Путина с кабмином по мерам против COVID-19

Совещание Путина с кабмином по мерам против COVID-19 начнется 20 октября в 13:00

Президент России Владимир Путин в среду, 20 октября, проведет совещание с кабинетом министров, на котором будет обсуждаться ситуация по мерам против COVID-19 в стране и предложение членов правительства о возможности введения девятидневных выходных. Оно начнется в 13:00, анонсировал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Путин проведет очередное совещание с членами правительства, где будет обсуждаться ситуация с коронавирусом, об этом пишет ТАСС.

Нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября включительно по всей России предложила ввести вице-премьер Татьяна Голикова во вторник, 19 октября. По ее словам, для части регионов нерабочие дни предлагается ввести с 23 октября. Это возможно для субъектов, в которых сложная ситуация с COVID-19.