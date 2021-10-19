Мишустин поддержал идею о нерабочих днях для всех россиян

Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал идею о введении нерабочих дней по всей стране с 30 октября по 7 ноября включительно. Об этом во вторник, 19 октября, сообщает ТАСС.

Как отмечается, глава кабмина поддержал инициативу, с которой ранее выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Мишустин поручил ей обобщить все предложения правительства о борьбе с распространением коронавируса и представить их на совещании с президентом Владимиром Путиным 20 октября.

«В этой ситуации надо действовать на опережение. Речь идет о здоровье наших людей», — подчеркнул премьер, отметив, что подобные решения хоть и являются сложными, но необходимы.

Ранее 19 октября Голикова предложила ввести для всех россиян нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. При этом, по ее словам, для некоторых регионов подобный режим следует ввести уже с 23 октября.

По данным на 19 октября, в России за последние сутки выявили 33 740 новых случаев коронавируса. При этом уровень смертности пациентов с COVID-19 установил новый антирекорд — за минувший день скончались 1015 инфицированных. Всего с начала пандемии было зафиксировано 8 060 752 случая заражения, 225 325 больных умерли.