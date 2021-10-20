Путин издал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября

Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты

Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты. Указ опубликован на сайте Кремля.

«Установить с 30 октября по 7 ноября 2021 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в документе.

Согласно указу президента, руководители регионов России могут устанавливать дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября с сохранением за работниками зарплаты.

Путин также дал поручения правительству и главам регионов определить режим работы учреждений культуры и здравоохранения в нерабочие дни, а также предусмотреть меры поддержки предпринимателей.

Ранее глава государства в ходе совещания с членами правительства объявил о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. Он также не исключил, что нерабочие дни придется продлить, и призвал регионы при необходимости ввести их уже с 23 октября.

С инициативой ввести нерабочие дни выступила 19 октября вице-премьер Татьяна Голикова. По ее мнению, для некоторых регионов следует предусмотреть выходные уже с 23 октября. О каких именно субъектах федерации идет речь, вице-премьер не уточнила. Голикову поддержал премьер-министр Михаил Мишустин.