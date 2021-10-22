Ресторанам и ТЦ посоветовали принимать россиян по QR-кодам

Минпромторг предложил допуск в кафе и непродуктовые магазины по QR-кодам в нерабочие дни

Минпромторг посоветовал российским регионам в нерабочие дни разрешить допуск в непродуктовые магазины и общепит по QR-кодам. При этом фудкорты могут работать навынос, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо регионального правительства, подписанное главой ведомства Денисом Мантуровым.

«В части непродовольственных магазинов, а также кафе, ресторанов и иных объектов общественного питания, а также объектов, оказывающих бытовые услуги населению, предлагается допускать обслуживание посетителей в торговом зале (зале обслуживания) при условии предъявления посетителем действительного QR-кода», — отмечается в документе.

При этом арендаторы торговых центров (ТЦ) смогут продолжить работу, если обеспечат свободный допуск россиян в продовольственные магазины, в общепит и другой ретейл по QR-кодам. Им также необходимо организовать проверку QR-кода. АЗС и газозаправочные станции смогут не приостанавливать свою деятельность, а магазины при них смогут принимать покупателей в случае соблюдения противоэпидемиологических мер.

При этом все организации, которые будут обслуживать россиян при условии предъявления QR-кода, должны обеспечить идентификацию граждан по документу, удостоверяющему личность. Регионам необходимо обсуждать с бизнесом предложенные меры самостоятельно.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты. Главы российских регионов могут ввести дополнительные выходные с сохранением зарплаты до 30 октября, а также после 7 ноября. В этот период продолжат работу продуктовые магазины.