В Минпромторге рассказали о работе магазинов и предприятий в нерабочие дни

Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал, какие организации и магазины продолжат бесперебойную работу в нерабочие дни. Его слова передает ТАСС.

«Безусловно, в объявленный президентом период нерабочих дней должны продолжить бесперебойную работу системообразующие предприятия, производства непрерывного цикла, все предприятия, задействованные в выпуске и цепочках поставок антиковидной номенклатуры, а также продуктовый ритейл», — сказал он.

Мантуров подчеркнул, что в эти дни важно предусмотреть возможность для граждан беспрепятственно приобретать все товары первой необходимости.

Вакцинация против убытков

Глава ведомства также затронул тему убытков, которые несут предприятия в эпоху пандемии коронавируса. По его словам, единственная возможность снизить ущерб и минимизировать негативные последствия от ограничений — как можно скорее вакцинировать своих сотрудников. Мантуров напомнил, что показатель для всей страны, к которому россияне должны стремиться, составляет 80 процентов вакцинированных или переболевших.

В свою очередь, правительство предложило запустить единовременные выплаты грантов малому и среднему бизнесу в объеме одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на одного занятого, чтобы компенсировать последствия введения нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. По словам вице-премьера Андрея Белоусова, потери экономики страны от введения ограничительных мер из-за распространения коронавируса могут составить до 60 миллиардов рублей.

Выходные по необходимости

Ранее 20 октября на совещании с членами правительства Президент России Владимир Путин из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции издал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Помимо этого он дал поручения правительству и главам регионов определить режим работы учреждений культуры и здравоохранения в нерабочие дни, а также проработать меры поддержки предпринимателей.

При этом Владимир Путин предложил главам регионов, в которых фиксируется высокая заболеваемость COVID-19, оценить обстановку и ввести нерабочие дни на неделю раньше — уже с 23 октября. При этом при необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, подчеркнул президент.

Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии Владимир Путин президент России

С инициативой ввести нерабочие дни выступила 19 октября вице-премьер Татьяна Голикова. Она считает, что некоторые регионы должны предусмотреть выходные уже с 23 октября. О каких именно субъектах идет речь, вице-премьер не уточнила. Ее инициативу поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин — он поручил вице-премьеру обобщить все предложения правительства о борьбе с распространением коронавируса и представить их на совещании с Путиным.