Правительство предложило компенсации бизнесу из-за нерабочих дней

Белоусов предложил выплатить бизнесу один МРОТ на одного занятого из-за нерабочих дней

Правительство предложило запустить единовременные выплаты грантов малому и среднему бизнесу в объеме одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на одного занятого, чтобы компенсировать последствия введения нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании с президентом России Владимиром Путиным, его трансляция ведется на YouTube.

На реализацию предложения потребуется 27 миллиардов рублей, оно охватит около двух миллионов человек. «Это покроет примерно половину выпадающей выручки в наиболее пострадавших отраслях», — заявил Белоусов. Выплаты грантов можно начать с 15 ноября, сообщил Белоусов. Получателями грантом станут предприятия, функционирующие в области спорта, гостиничном бизнесе, общепите, сфере дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечения и некоторых других.

19 октября вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в России с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. В некоторых регионах необходимо предусмотреть нерабочие дни с 23 октября, отметила вице-премьер. Голикова также предложила ввести допуск на некоторые объекты только при предъявлении QR-кода о подтверждении вакцинации.