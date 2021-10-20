Путин заявил о необходимости сохранить зарплату в период нерабочих дней

Зарплату работников в период нерабочих дней необходимо сохранить, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует ТАСС. Глава государства поддержал предложение сделать нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно. Регионы, указал президент, могут вводить меры уже с 23 октября. Он подчеркнул, что особенно важно сейчас «сбить пик новой волны эпидемии».

«И в этой связи с учетом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю предложения об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками зарплаты в период с 30 октября по 7 ноября включительно», — заявил он на совещании с членами правительства.

Глава государства также подчеркнул, что кабмину необходимо поддержать бизнес в связи с вводимыми противокоронавирусными ограничениями. Первый вице-премьер Андрей Белоусов, в свою очередь, сообщил о предложении запустить единовременные выплаты грантов малому и среднему бизнесу в объеме одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на одного занятого, чтобы компенсировать последствия введения нерабочих дней.

Саму меру в ходе совещания предложила вице-премьер Татьяна Голикова. Она подчеркнула, в 35 регионах России фиксируется подъем заболеваемости COVID-19. Голикова объяснила, что увеличение числа новых случаев происходит из-за недостаточных темпов вакцинации и игнорирования мер против распространения инфекции.