Голикова призвала Путина остановить работу баров после 23:00 по всей России

Вице-премьер Татьяна Голикова призвала остановить работу баров и заведений общественного питания после 23:00 и до 06:00 по всей России. Об этом она заявила во время совещания президента Владимира Путина с членами правительства, трансляцию которого ведет телеканал «360» на YouTube.

Она также рекомендовала ввести или сохранить масочный режим, дезинфекцию транспорта, а также прекратить проведение массовых мероприятий.

Ранее Голикова сообщила, что в 35 регионах России фиксируется подъем заболеваемости. По ее словам, это происходит из-за недостаточных темпов вакцинации и игнорирования мер против распространения инфекции.

Она также обратилась к Путину с предложением ввести с 30 октября по 7 ноября включительно нерабочие дни. В первый раз она озвучила данное предложение 19 октября, ее поддержал премьер-министр Михаил Мишустин.