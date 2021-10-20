Голикова заявила о подъеме заболеваемости COVID-19 среди всех возрастных групп

Подъем заболеваемости COVID-19 фиксируется в 35 регионах России среди всех возрастных групп. Об этом заявила во время совещания президента Владимира Путина с членами правительства вице-премьер Татьяна Голикова, ее цитирует ТАСС.

По словам Голиковой, увеличение числа новых случаев коронавируcа в стране происходит из-за недостаточных темпов вакцинации и игнорирования мер против распространения инфекции.

Вице-премьер также назвала количество смертей в России «страшными цифрами». Голикова подчеркнула, что ежедневно умирает более тысячи пациентов с COVID-19.

19 октября Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. При этом, по ее мнению, для ряда регионов следует предусмотреть выходные с 23 октября. Председатель правительства России Михаил Мишустин поддержал предложение.

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