Путин оценил цифры по COVID-19 фразой «не обращать внимание невозможно»

Президент Путин: проблема с цифрами по COVID-19 нарастает, не обращать внимание невозможно

Президент России Владимир Путин заявил, что проблеме с цифрами по заболеваемости COVID-19 нарастает, не обращать внимание на это невозможно. Так он оценил ситуацию в ходе совещания с правительством в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, не только в российских регионах, но и в других странах «в целом картина ясная».

20 октября представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у российского лидера пока нет планов выступить с обращением к гражданам по ситуации с COVID-19.

19 октября вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в период с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. При этом, по ее словам, для ряда субъектов следует предусмотреть выходные с 23 октября. В свою очередь председатель правительства России Михаил Мишустин поддержал данное предложение.