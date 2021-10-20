Власти Петербурга рассмотрят возможность введения нерабочих дней из-за COVID-19

Власти Санкт-Петербурга обсудят возможность введения режима нерабочих дней из-за ситуации с коронавирусом в городе. Об этом заявил вице-губернатор Олег Эргашев, его цитирует «Интерфакс».

По словам Эргашева, решение о новых мерах по борьбе с COVID-19 примет губернатор Александр Беглов.

19 октября Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. При этом, по ее мнению, для ряда регионов следует предусмотреть выходные с 23 октября. Председатель правительства России Михаил Мишустин поддержал предложение.

Будущее уже здесь



