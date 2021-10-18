Власти Петербурга объявили о введении QR-кодов для посещения общественных мест

В Петербурге с 1 ноября для посещения мероприятий и общественных мест потребуются QR-коды

В Санкт-Петербурге с 1 ноября введут систему QR-кодов для посещения мероприятий и общественных мест. Соответствующее постановление было подписано губернатором города Александром Бегловым, пишет ТАСС.

Требование касается посещений спортивных, выставочных и физкультурных мероприятий, на которых присутствуют более 40 человек. С 15 ноября QR-коды потребуются для входа в бассейны, фитнес-центры, театры и цирки. Это требование коснется и концертных залов, кинотеатров, музеев и выставок.

Также, согласно документу, с 1 декабря QR-код будет необходимо предъявить для посещения заведений общепита.

Причины введения QR-кодов

Беглов сообщил, что ужесточить ограничительные меры в городе пришлось из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. По словам градоначальника, в городе усилят ограничительные меры, если заболеваемость COVID-19 будет продолжать ухудшаться. Беглов добавил, что в городе уже ужесточили контроль за соблюдением социальной дистанции и масочного режима.

Глава города назвал ситуацию с коронавирусом в Петербурге контролируемой, но непростой. Он рассказал, что власти наращивают коечный фонд для пациентов с COVID-19 — сейчас он составляет 9500 мест.

Дальнейшие шаги

Петербуржцы старше 60 лет без QR-кодов будут переведены на удаленный режим работы с 1 ноября, говорится в постановлении, которое подписал Беглов.

С 1 ноября организациям (индивидуальным предпринимателям) необходимо перевести на дистанционный режим работы работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) в возрасте старше 60 лет Александр Беглов о переходе петербуржцев старше 60 лет на удаленку

Из документа следует, что рекомендация не касается жителей, которые имеют QR-код о полном курсе вакцинации, либо QR-код о перенесенном заболевании, а также справку о наличии противопоказаний к вакцинации.

Также работодателям Петербурга рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу на предпраздничный период с 1 по 3 ноября. На удаленку переведут всех сотрудников органов власти города, «за исключением тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным». То же самое рекомендовано сделать всем остальным организациям города.

Другие города

В Оренбургской области с 1 ноября введут QR-коды для посещения учреждений культуры. По словам министра культуры области Евгении Шевченко, электронный документ будет необходимо предъявить при посещении театральных и концертных организаций государственного и муниципального уровня. Это необходимо, чтобы обезопасить работников учреждений культуры и посетителей.

Аналогичное решение приняли также власти Тувы. С 1 ноября жителям региона для посещения объектов культуры, спорта и общепита потребуется QR-код. В Мурманской области с 18 октября ввели порядок посещения спортивных соревнований в закрытых помещениях по QR-коду.

Ограничения ужесточат и в Севастополе — в частности, посещение всех общественных мест будет возможно только при предъявлении сертификата о вакцинации, справки о наличии антител или отрицательного ПЦР-теста. В Башкирии непривитых жителей старше 65 лет обязали с 13 октября соблюдать режим самоизоляции. Ограничения ввели также и в Хакасии.

Мнение врачей

Молниеносное распространение и течение коронавируса, наблюдаемое в последние дни, связано с мутацией «дельта»-штамма, а также с халатным отношением россиян к соблюдению противоэпидемических мер, считает врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин. По его словам, люди стали проще относиться к опасному вирусу, чаще лечатся на дому, не обращаясь к врачам и продолжая распространять инфекцию.

Лечимся дома, редко вызываем врача при первых симптомах, стараясь не привлекать к себе внимание. А когда доходит до необходимости госпитализации, болезнь уже развивается бурно. Также нельзя списывать со счетов и дистресс-синдром, при котором болезнь развивается молниеносно, в течение нескольких часов. Такие пациенты уже были и остаются, но это все же происходит не так часто Андрей Кондрахин о причинах распространение коронавируса

В августе руководитель новосибирской клиники «Санитас» Михаил Андрушкевич заявил, что пандемия COVID-19 продлится еще пять лет. Он добавил, что россиян ожидают еще пять-шесть волн коронавируса. По словам врача, каждая новая волна будет сильнее, но короче. Он добавил, что бесконечное появление новых более устойчивых мутаций может быть связано со слабым иммунитетом граждан.