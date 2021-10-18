Еще в одном российском регионе введут QR-коды для посещения учреждений культуры

В Оренбургской области с 1 ноября введут QR-коды для посещения учреждений культуры

В Оренбургской области с 1 ноября введут QR-коды для посещения учреждений культуры. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

По словам министра культуры области Евгении Шевченко, электронный документ будет необходимо предъявить при посещении театральных и концертных организаций государственного и муниципального уровня. Это необходимо, чтобы обезопасить работников учреждений культуры и посетителей.

Министр подчеркнула, что такое требование в российском регионе — это первый этап введения QR-кодов.

Ранее о введении QR-кодов сообщили власти Красноярского края. Электронный документ потребуется предъявить для посещения ряда общественных мест, среди которых театры, кинотеатры и различные спортивные мероприятия.