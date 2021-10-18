Работающих петербуржцев старше 60 лет без QR-кодов переведут на удаленку

Губернатор Беглов: петербуржцев старше 60 лет без QR-кодов переведут на удаленку с ноября

Петербуржцев старше 60 лет без QR-кодов переведут на удаленный режим работы с 1 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление, подписанное губернатором Александром Бегловым.

«С 1 ноября организациям (индивидуальным предпринимателям) необходимо перевести на дистанционный режим работы работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) в возрасте старше 60 лет», — сооющается в постановлении.

Из документа следует, что рекомендация не касается жителей, которые имеют QR-код о полном курсе вакцинации, либо QR-код о перенесенном заболевании, а также справку о наличии противопоказаний к вакцинации.

В Санкт-Петербурге с 1 ноября введут систему QR-кодов для посещения мероприятий и общественных мест. Губернатор уточнил, что такое требование касается посещений спортивных, выставочных и физкультурных мероприятий, на которых присутствуют более 40 человек. С 15 октября QR-коды потребуется для входа в бассейны, фитнес-центры, театры и цирки. Также это касается концертных залов, кинотеатров, музеев и выставок.