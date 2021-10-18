В Петербурге ужесточат ограничительные меры из-за COVID-19

В Санкт-Петербурге ужесточат ограничительные меры из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в радиообращении, его цитирует «Фонтанка».

По словам градоначальника, в городе усилят ограничительные меры, если заболеваемость COVID-19 будет продолжать ухудшаться. Беглов добавил, что в городе уже ужесточили контроль за соблюдением социальной дистанции и масочного режима.

Мэр Санкт-Петербурга назвал ситуацию с коронавирусом в городе контролируемой, но непростой. Он рассказал, что власти наращивают коечный фонд для пациентов с COVID-19 — сейчас он составляет 9500 мест.

В субботу, 16 октября, число заражений коронавирусом в Санкт-Петербурге оказалось рекордным. За сутки в городе выявили 3088 новых случаев COVID-19. В последний раз в городе большее число пациентов с этим диагнозом за сутки регистрировали 22 января — тогда коронавирус диагностировали у 3104 петербуржцев