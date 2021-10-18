В Петербурге введут систему QR-кодов для посещения общественных мест

В Санкт-Петебурге с 1 ноября введут систему QR-кодов для посещения общественных мест

В Санкт-Петербурге с 1 ноября введут систему QR-кодов для посещения мероприятий и общественных мест. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов, его цитирует ТАСС.

Беглов уточнил, что такое требование касается посещений спортивных, выставочных и физкультурных мероприятий, на которых присутствуют более 40 человек. С 15 октября QR-коды потребуется для входа в бассейны, фитнес-центры, театры и цирки. Также это касается концертных залов, кинотеатров, музеев и выставок.

Кроме того, градоначальник добавил, что с 1 декабря электронный документ будет необходимо предъявить для посещения заведений общепита.

Ранее Александр Беглов анонсировал ужесточение ограничительных мер из-за ситуации с COVID-19. Губернатор добавил, что в городе уже ужесточили контроль за соблюдением социальной дистанции и масочного режима.