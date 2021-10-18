Власти Петербурга рекомендовали перевести работников на удаленку

Работодателям Санкт-Петербурга рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу на предпраздничный период с 1 по 3 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление властей.

На удаленку переведут всех сотрудников органов власти Петербурга, «за исключением тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным». То же самое рекомендовано сделать всем остальным организациям города.

В 2021 году ноябрьские праздники растянутся на четыре дня — с 4 по 7 ноября.

Ранее стало известно, что в Петербурге введут систему QR-кодов. С 1 ноября они будут нужны при посещении спортивных, выставочных и физкультурных мероприятий, на которых присутствуют более 40 человек, с 15 октября — в театры и бассейны, с 1 декабря — в заведениях общепита.

По данным оперштаба, за последние сутки в Санкт-Петербурге выявлено 3097 новых случаев подтвержденной коронавирусной инфекции, скончались 67 человек. С начала пандемии в северной столице заболели более 666 тысяч человек, умерли поччти 23 тысячи.