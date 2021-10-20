Голикова предложила Путину ввести нерабочие дни из-за COVID-19

Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания, посвященного ситуации с коронавирусом в России, предложила президенту страны Владимиру Путину ввести с 30 октября по 7 ноября включительно нерабочие дни. Об этом сообщает ТАСС.

«Там, где ситуация наиболее сложная, предлагаем предоставить возможность введения нерабочих дней ранее, например, с 23 октября», — уточнила Голикова.

По словам вице-премьера, в 35 регионах России фиксируется подъем заболеваемости COVID-19. Она объяснила, что увеличение числа новых случаев коронавируcа в стране происходит из-за недостаточных темпов вакцинации и игнорирования мер против распространения инфекции.

С предложением ввести для всех россиян нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября Голикова выступила накануне, 19 октября. Ее инициативу поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин. Он поручил вице-премьеру обобщить все предложения правительства о борьбе с распространением коронавируса и представить их на совещании с президентом Владимиром Путиным 20 октября.